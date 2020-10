América de Cali: ¡Decisión oficial de la demanda de Patriotas!

Después de perder 3-0 en la cancha del Pascual Guerrero con América de Cali, Patriotas demandó el partido. Consideró que hubo una inscripción incorrecta del arquero suplente del cuadro escarlata.

Frente a eso ya hay respuesta del Comité Disciplinario del Campeonato: no accedió a las pretensiones de la denuncia presentada por Patriotas Boyacá en el sentido de sancionar al América de Cali con la derrota del partido disputado por la 13ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y por consiguiente ordena el cierre y archivo de las diligencias.

América de Cali conserva los puntos que ganó en la cancha con goles de Cristian Arrieta, Luis Francisco Sánchez y Juan David Pérez. La intención que tenía Patriotas, argumentando una incorrecta inscripción del arquero Juan Diego Jaramillo no fue vista de tal manera por el Comité Disciplinario.

En su decisión, el Comité dice: “al encontrar una decisión de inscripción provisional proferida por la autoridad respectiva, no tiene competencia para modificar en el presente procedimiento la mencionada decisión. Razón por la cual, en caso de presentarse controversia sobre la decisión tomada por la Comisión del Estatuto del Jugador, esta puede ser objeto de impugnación a través de los recursos que sean aplicables en el correspondiente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación federativa aplicable”.

Lo que había dicho el presidente de Patriotas y la respuesta de Tulio Gómez

“Cuando revisamos la solicitud del América de Cali, firmada por Tulio Gómez, se puede ver que engañó a la Federación Colombiana de Fútbol. Mintió de manera dolosa y ocultó información, pues manifestó que tenían tres arqueros inscritos mencionando sus apellidos”, aseveró el dirigente César Guzmán, en entrevista en Blu Radio.

El máximo accionista de América de Cali, por su parte, habló en Zona Mixta de Telepacífico y dijo: “¿Temor de perder los puntos? Nosotros estamos bien. El jugador no fue mal inscrito. La Comisión del Jugador, que es la máxima autoridad, nos autorizó a inscribirlo y nos ratificó para que jugara el siguiente partido. Estaba autorizado para jugar del 10 al 15 de octubre (…).-“Son equipos condenados al descenso. No ganan nada en la cancha y buscan ganarlo en el escritorio. Pero, como me dijo el Dr. Bellini, el león no voltea a mirar cuando un perro ladra”, dijo.

