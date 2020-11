Carlos Queiroz y la crítica al árbitro con el que América de Cali se vio perjudicado

Fernando Rapallini, el argentino que pitó los partidos Gremio vs. América de Cali en la Copa Libertadores y Selección Colombia vs. Uruguay en la Eliminatoria, terminó siendo cuestionado las dos veces.

El 22 de octubre, día en que América de Cali se jugó su permanencia internacional en Brasil enfrentando a Gremio, Fernando Rapallini fue protagonista al dar 9 minutos de adición y pitar un penalti al minuto 98. La jugada terminó en gol. El partido se cerró con marcador 1-1 y dejando al cuadro escarlata último en su grupo y eliminado de cualquier posibilidad continental en el año.

Juan Cruz Real, el DT, ese día habló en rueda de prensa: “Mis jugadores hicieron un esfuerzo terrible. Da pena terminar así, me voy muy dolido. Merecíamos clasificar, fuimos injustamente eliminados. Dos penales, 11 minutos de adición, es injusto terminar así (…). Primero dieron 5 de adición. Luego otros 5 por una escaramuza, algo increíble. Mis jugadores hicieron todo bien, no hubo punto bajo, de verdad que da mucha bronca por todo el esfuerzo que se hizo”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Por cosas que pasan en el fútbol quedamos con las manos vacías (…). Una institución tan grande como Gremio no necesita este tipo de cosas para sacar adelante un partido. Realmente merecíamos clasificar. Fuimos superiores a nuestro rival. Fuimos injustamente eliminados, 2 penales y 11 minutos de adición, es difícil así”.

Un día después el que habló fue el periodista Gustavo López en Argentina (Radio La Red e ESPN): “Yo esto lo arreglo fácil. Para mí no dirige más. ¿Cómo vas a cobrar un penalti a los 99 minutos? ¿Cómo vas a dar 9 minutos de tiempo adicional al reglamentario? ¿Qué te pasa? ¡Dale! Dejate de embromar. ¿Querés hacerte ver? No, déjate de joder. Es un penalti de 500 mil dólares, esto es por plata. En mi Conmebol no dirige más”, dijo el periodista argentino.

Carlos Queiroz y su crítica a Fernando Rapallini

Más allá de lo que pasó en el partido de América de Cali, la Conmebol eligió al árbitro argentino para el encuentro de las Eliminatorias en Barranquilla. Se hizo cargo del juego entre la Selección Colombia y Uruguay que terminó con triunfo visitante por 0-3.

Un par de días después del compromiso, habló Carlos Queiroz de Fernando Rapallini: “El fútbol es un juego de errores y de opiniones libres, pero hay errores que no aceptamos (…). No pitar ese penalti cuando un árbitro está a 4 metros delante de una situación, eso es hoy una cosa criminal, no encuentro otra palabra para mostrar la indignación. Después a 40 metros pita un penalti dudoso. A 40 metros ve un penalti claro, pero a 4 metros no lo ve”.

Y agregó: “Tiene que justificar a la Federación de Colombia su decisión. Este señor tiene que justificar a la Federación cómo a 4 metros de una acción que cambia todo el partido, no da una decisión de penalti que es clara para todo el mundo. Esto no es para una disculpa, es para alertar, tenemos que hacer algo porque no es la primera vez que pasa. Este señor tiene que justificar cómo no pita el penalti. ¿Quién toma la responsabilidad de preguntar a ese señor cómo dejo pasar él y el VAR un penalti tan claro? Ese señor nos mató, no respetó a Colombia, no respetó a la Federación, no respetó el fútbol (…) Tiene que explicar, pienso que la Federación tiene que hacer algo y esto no puede seguir así. Tiene que respetar a Colombia”.

