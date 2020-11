América de Cali: ¿Cuándo y qué se juega en el próximo partido de la Liga Betplay?

América de Cali pasó la Fecha 19 sin jugar y ganando 3 puntos que confirmarán su clasificación a playoffs. Le queda la última fecha del Todos contra Todos en el que buscará un cupo en el Top 4 de la tabla.

¿Para qué? Aquellos equipos que terminen en los 4 primeros lugares de la tabla serán locales en el partido de vuelta. Eso es lo que busca. Tener la posibilidad de terminar la llave de los cuartos de final en el Pascual Guerrero. Eso por ahora no lo tiene. Tendrá que buscarlo en la última fecha.

▶: América de Cali: ¿Se juega o no el partido ante Cúcuta Deportivo?

▶: Carlos Antonio Vélez, Duván Vergara y la Selección Colombia: “No entiendo”

▶: Joel Graterol va por su debut en Eliminatorias

A ella, América de Cali llega ubicado en la quinta casilla de la tabla de posiciones. Tiene 33 puntos (la tabla de la Dimayor está pendiente de sumarle los 3 que tendrá del partido ante Cúcuta Deportivo, según lo dijo el presidente de la institución). Por encima suyo están Santa Fe (37), Deportes Tolima (37) y Deportivo Cali (34). Incluso también estará Atlético Nacional, que llegará a 35 por la misma imposibilidad de enfrentar a Cúcuta Deportivo.

La aspiración del equipo que dirige Juan Cruz Real es cerrar el Todos contra Todos con 36 puntos y aspirar que eso le alcance para ser cabeza de serie. Si lo logra, evitará enfrentar en la siguiente fase a alguno de los de mayor puntaje en esta fase. Cerraría la llave siendo local y enfrentando a uno de los que termine entre el quinto y el octavo lugar.

¿Cuándo y contra quién juega América de Cali en la Fecha 20 de la Liga Betplay?

Su rival será La Equidad, el equipo que dirige Alexis García y que llega al partido ocupando el octavo puesto en la tabla de posiciones. Tiene 29 puntos y necesita sumar para confirmar su clasificación. Podría quedar eliminado en caso de derrota en el Pascual Guerrero. A la expectativa están Águilas Doradas (28 puntos), Millonarios (27) y Once Caldas (26). Ellos podrían ganarle la posición.

El partido entre América de Cali y La Equidad quedó programado para disputarse el próximo domingo 15 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero. Tendrá transmisión de Win Sports y se jugará al mismo tiempo que: Millonarios vs. Alianza Petrolera, Junior vs. Boyacá Chicó, Deportes Tolima vs. Once Caldas, Águilas Doradas vs. Deportivo Cali y Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020