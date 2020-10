América de Cali: ¿Aldair Rodríguez con COVID-19?

A un día del partido de la Selección de Perú ante Brasil, el reciente refuerzo de América de Cali vuelve a ser noticia. Aldair Rodríguez sería uno de los 4 futbolistas peruanos contagiados de COVID-19.

En la mañana del lunes 12 de octubre ESPN Perú informó que 4 futbolistas de la Selección de Perú se contagiaron de la COVID-19. No dio nombres, pero los mismos se confirmaron con sus ausencias en el último entrenamiento antes del partido. Ellos son: Raúl Ruidíaz, Aldair Rodríguez, Alex Valera y Christian Ramos.

Ellos no jugarían el partido ante Brasil. Y en el caso particular del atacante peruano que contrató América de Cali, sería una nueva imposibilidad para debutar con el equipo. Tras anunciarse su arribo al cuadro escarlata (18 de septiembre), no pudo viajar a tiempo a Colombia y se decidió que se quedara en Perú. Había sido convocado a la Selección y ante la lesión de José Paolo Guerrero, tenía la posibilidad de debutar ante Paraguay en la Fecha 1.

Días antes sufrió una lesión muscular que se lo impidió. Se quedó en Perú para intentar estar frente a Brasil y ahora protagoniza esta noticia. En los 4 casos se está a la espera de los resultados de las contrapruebas para tomar una decisión con ellos. De momento lo que se sabe es que dejaron de entrenar.

ESPN Perú sobre Aldair Rodríguez y los casos de COVID-19 en la Selección