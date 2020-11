América de Cali, 2 partidos, 2 expulsiones, 2 derrotas, mismo árbitro

Juan Cruz Real llamó la atención sobre este hecho luego de la derrota ante Atlético Nacional. América de Cali cayó en 2 jornadas consecutivas de la Liga Betplay, ambas jugando como local, ambas con Edilson Ariza como árbitro y ambas con un futbolista expulsado.

En la última fecha del Todos contra Todos, cuando la búsqueda del cuadro escarlata era el triunfo para intentar ser cabeza de serie, enfrentó a La Equidad en el Pascual Guerrero. Edilson Ariza fue el árbitro. A los 29 minutos tomó la decisión de expulsar a Rafael Carrascal por un golpe a Andrés Correa, quien también recibiría tarjeta roja pero en el segundo tiempo. Ese partido terminó 1-2.

Una semana después, en el mismo estadio y con el mismo Edilson Ariza como árbitro, América de Cali enfrentó a Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final. ¿Qué pasó? Se dieron cosas parecidas al juego ante La Equidad, ya que a los 23 minutos volvió a perder a un futbolista por expulsión. Esta vez fue Rodrigo Ureña, tras una acción que llamó la atención del VAR y que revisada por el árbitro en la pantalla.

Nuevamente América de Cali jugó con 10 desde el primer tiempo y nuevamente terminó perdiendo por 1-2 en el Pascual Guerrero. Dos partidos similares que, casualmente, tuvieron al mismo árbitro. Eso llamó la atención de Juan Cruz Real, el DT escarlata que así lo manifestó en rueda de prensa.

Lo que dijo Juan Cruz Real sobre el árbitro de América de Cali 1-2 Atlético Nacional

“Estaba sorprendido porque el árbitro que nos dirigió hace 7 días nos vuelve a dirigir y en ese momento (vs. La Equidad), también nos expulsó un jugador. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tengo que hacer. Creo que mis jugadores estaban muy bien, haciendo un gran esfuerzo, superando a un rival y una jugada que no es para expulsión nos condiciona”, agregó Juan Cruz Real.

-“Me duele mucho que pasen estas cosas con los arbitrajes porque perjudican no a Juan Cruz Real sino a una institución. No sé si estamos nerviosos con todo lo que viene pasando en el fútbol colombiano, pero me parece que tenemos que tener cuidado porque esto hace que uno aún tenga más desconfianza con lo que pasa”.

-“Hay cosas que hay que revisar. Hay decisiones reglamentarias que se toman en los partidos y los perjudicados son los entrenadores, los jugadores, los clubes. Ellos pitan y se van a la casa, no pasa nada. Hay que tener cuidado. Hay cosas que no terminan de ser claras y en estas instancias tenemos que ser lo más claro posible”.

