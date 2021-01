Carlos Antonio Vélez continúa siendo un personaje colmado de polémica en cuanto al fútbol colombiano se refiere. Sus opiniones, por lo general, tienen un tinte escandaloso que genera odios y amores. Esta vez, su nombre sonó pero en otro campo: la política.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó una entrevista para la emisora La FM y allí expresó su deseo de integrar “personas del deporte” en el Senado colombiano. Esto se lo dijo justamente a Luis Carlos Ruiz, quien trabaja como director de la cadena radial y es el hijo del comunicador deportivo.

“A mí me gustaría ver en el Senado a personas del sector de víctimas. Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas. Me gustaría ver en el Senado la juventud de Miguel Uribe Turbay. Me gustaría ver en el Senado a personas del deporte como Carlos Antonio Vélez. Me gustaría ver en el Senado a ese tipo de personas”, señaló.

Según Uribe, esos nombres harían parte de su listado para ser candidatos al Congreso de la República, el cual asegura que aún se demora en conformar, pero eso sí, advirtió que lo que necesita es que sean “personas que puedan mostrar una nueva tendencia en la reducción de la pobreza”.

Por su parte, Luis Carlos Vélez le argumentó a su mesa de trabajo que él no sabía ni tenía nada qué ver con los comentarios del político hacia su papá y agregó que no se ve con su familiar desde el año anterior. Mientras tanto, Carlos Antonio Vélez no se ha pronunciado sobre la situación.