Alexandre Guimarães y los motivos por los que perdió Nacional ante Tolima

Atlético Nacional cayó en Ibagué por 2-1 ante Deportes Tolima y sumó un duelo más sin ganarle al Pijao, que se ha convertido en uno de sus más serios verdugos del rentado colombiano. El técnico Alexandre Guimarães analizó la derrota y como es costumbre en su discurso, no encontró mayores errores en los suyos.

“Yo creo que nosotros en el primer tiempo hicimos muy buen partido, en donde a pesar de la cantidad de jugadores que el rival ponía por detrás del balón, nosotros pudimos encontrar las vías por fuera o por dentro y lo que marcó la diferencia fue infelizmente una situación de balón parado, que es parte del juego, pero que cuando llegamos al camerino hablábamos de que teníamos que mantener esa circulación de pelota”, expresó.

El entrenador defendió sus decisiones sobre su planteamiento y cambios que realizó durante el compromiso. “Inclusive fuimos todavía más audaces en el sentido de preocupar más al rival con la entrada de Jarlan, porque hemos estado rotando varios jugadores, con el fin de que terminase esta maratón de partidos de marzo todo el mundo bien para el cierre del torneo y para el partido de Libertadores. Desde ese lado nosotros cumplimos lo que traíamos en cuanto a esa situación de dosificación de los jugadores”, explicó.

El DT argumentó la forma en que considera que el conjunto Vinotinto se impuso. “Sabíamos que el rival quería encontrar alguna situación como la que encontró, nosotros seguimos machacando el partido”, dijo y reiteró que el Verde hizo bien las cosas. “Yo creo que el primer tiempo nosotros hicimos todo el gasto del partido, después ya en el segundo tiempo, producto de que teníamos que adelantar un poco más las líneas”, apuntó.

Adicionalmente, no considero que las ausencias como Yerson Mosquera, Yerson Candelo, Jonatan Álvez, Sebastián Gómez y Bryan Rovira, hayan sido motivos para verse minimizados futbolísticamente. “ No fue una situación de que los que no estaban hicieron falta. Yo creo que no fue tanto eso. Lo que nos interesaba en este partido era desplegar un volumen de juego, que yo creo que lo desplegamos y al mismo tiempo dosificar a los que no estuvieron para que puedan estar el fin de semana y en el otro objetivo de Libertadores”, añadió.

El Rey de Copas se medirá este sábado a Envigado FC en el estadio Atanasio Girardot a las 6:05 p.m. por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-I.