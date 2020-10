Alexandre Guimaraes al pendiente de la actualidad de Millonarios

El técnico campeón con el América de Cali, se refirió nuevamente a la posibilidad de regresar al fútbol colombiano y sus opciones con el Junior.

Alexandre Guimaraes sigue sonando en el radar del fútbol colombiano, pues aunque no hay una voz oficial que confirme los rumores, se sigue hablando de que el ex DT del América de Cali podría ser el reemplazo de Julio Comesaña en el Junior de Barranquilla. En una entrevista con el programa ‘Nexo’ de ESPN Colombia, el técnico habló de esta posibilidad y se refirió a varios equipos grandes del FPC.

Con relación al partido entre América y Junior, entrevistaron al brasileño nacionalizado en Costa Rica, sin embargo, las declaraciones que dio no fueron muy complacientes con quienes esperaban escuchar algo más concreto, pues evadió los cuestionamientos de los periodistas y evitó las especulaciones.

El diálogo de Melissa Martínez con Alexandre Guimaraes

MM: “Voy ‘con el tache altísimo’… ¿Usted va a ser el director técnico del Junior de Barranquilla?”

AG: “Junior juega hoy, hay que verlo…”

MM: “Sí, tiene partido frente al América, a propósito. Usted va a estar pendiente de cuál lado, ¿del rojo o del ‘rojiblanco’?”

AG: Estoy pendiente de ese partido, estuve pendiente el otro día de las fechas que jugó Tolima, que están haciendo un buen torneo. Pendiente e intrigado con la situación de Millonarios, esperando que arranque bien porque se lo merece. Estoy pendiente de La Equidad, en donde hay un zurdito que hace unos goles maravillosos”.

En Junior siguen sin definir la actualidad de su cuerpo técnico, pues con Amaranto Perea, quien venía trabajando como AT de Julio Comesaña los números no están muy a su favor: en total ha dirigido 8 encuentros, de los cuales ganó 3, perdió 3 y empató 2. Además, todavía no lo han nombrado como Director Técnico en propiedad, por lo que se cree que se mantiene allí como interino.