Aldair Rodríguez no viajará a Medellín con América

El delantero peruano será baja nuevamente del América de Cali para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay ante Nacional.

Luego de la salida de Michael Rangel del América de Cali tras no llegar a un acuerdo con el equipo dueño de sus derechos, los directivos se pusieron en la tarea de buscar a un jugador de categoría para reemplazarlo y lo encontraron en Aldair Rodríguez, goleador del Binacional del Perú, que venía con proceso de selección, pero de momento, son más las ausencias que partidos en este equipo.

Ahora, se confirmó desde el departamento médico del cuadro ‘Escarlata’ que el delantero no logró recuperarse de la molestia muscular que lo sacó del juego de ida frente a Atlético Nacional, por lo que la vuelta, que será este sábado 28 de noviembre, también se la perderá, cayendo toda la responsabilidad goleadora en el veterano Adrián Ramos.

Es posible que América quede eliminado de todas las competencias durante este 2020 y al final Rodríguez tendría en su registro más partidos ausentes que duelos disputados, pues hasta ahora solo ha jugado cuatro partidos, con dos titularidades, acumulando un total de 206 minutos sumados sin marcar goles todavía.

Mientras tanto, se ha perdido 8 partidos desde que se confirmó su contratación. No estuvo en las fechas 13, 14, 19 y 20 de la Liga Betplay por las convocatorias a la Selección de Perú, donde no jugó ni un minuto, por decisión técnica se quedó en el banco en la fecha 16, por problemas con el transfer internacional no pudo estar en la Copa Libertadores ante Gremio y ahora por lesión, los dos juegos ante Atlético Nacional.