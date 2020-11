Aldair Rodríguez no fue ni al banco de suplentes con Perú

El delantero del América de Cali recibió su segunda convocatoria en su selección nacional, pero para el juego contra Chile no estuvo ni en consideración.

El más reciente fichaje del América de Cali, fue el delantero peruano Aldair Rodríguez, quien llegó al equipo para reemplazar al anterior goleador, Michael Rangel. Sin embargo, solo ha jugado tres partidos con los ‘Diabos Rojos’ y mucho de esto se debe a que ha estado convocado con la Selección Nacional de Perú en las últimas dos fechas FIFA.

En los primeros partidos, donde Perú se enfrentó a las selecciones de Paraguay y Brasil, estuvo en el banco de suplentes contra Brasil y no vio ni un solo minuto, aunque sirvió para sumar experiencia de lo que es estar concentrado con la Selección. Por otro lado, se explicaba en los medios de ese país su convocatoria sería para reemplazar al histórico Paolo Guerrero.

Ahora, a pesar de que solo tiene 116 minutos sumados con el equipo colombiano repartidos en 3 partidos, donde solamente uno es por una titularidad, volvió a ser llamado por el seleccionador Ricardo Gareca, pero en este primer partido frente a Chile, nuevamente no fue considerado ni siquiera para el banco de suplentes y sigue sin la posibilidad de debutar.

Afortunadamente para el América de Cali, no se perderá de mucho, pues luego de la victoria sin jugar ante el Cúcuta Deportivo, el equipo se clasificó automáticamente a la siguiente fase del campeonato y en el juego ante La Equidad, no hay mucho en disputa. Lo que no funciona ni para el club ni para el jugador, es que no está sumando minutos ni está concentrado de lleno con el equipo de cara a las finales de la Liga Betplay.