Alberto Gamero sobre el penalti dudoso: “Me duele perder así”

Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación una vez finalizó el encuentro en el Daniel Villa Zapata tras la eliminación de Millonarios en Copa BetPlay.

Junto al entrenador también estuvo David Macalister Silva en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el que Millonarios igualó 2-2 ante Alianza Petrolera en los 90`y la derrota ya en la definición desde el punto blanco de penal que decreta la eliminación de Millonarios de un certamen más en el 2020.

Ante el resultado, Gamero se mostró molesto con el arbitraje que hubo en el Daniel Villa Zapata y criticó la falta penal con la que Alianza igualó el partido al minuto 63′. ” Es injusto un penalti de esos, hoy está jugando uno estas circunstancias de partido y que le empaten a uno un partido es esos, duele y mucho. Los penaltis es una lotería, el esfuerzo se vio truncado. pero los jugadores hoy vinieron y corrieron. Este mismo arbitro nos dejó de pitar un penalti contra Águilas y hoy viene y lo pita aquí”.

Sobre el mismo tema, Macalister Silva dijo que ” vinimos a buscar un partido, logramos darle vuelta y no es una excusa pero duele perder así. Ellos no tuvieron más opciones de gol. La verdad es doloroso que le igualen a uno un partido controlado. Es doloroso”.

Ya sobre el compromiso el ex técnico del Deportes Tolima señaló que ” la tranquilidad que me queda es que el grupo vino a proponer y a jugar . Me queda la tranquilidad porque veo que el grupo sale a pelear los partidos y la mayoría los hemos conseguido. Todo quieren pelear títulos, pero a veces no se puede.

“No hemos cumplido el objetivo que queremos, darle solidez a este equipo con casi 80 % de la cantera me enorgullece. Hoy estando eliminados no quiere decir que somos los peores; tenemos cosas muy buenas y la mayor ganancia es la cantera”, concluyó Gamero.