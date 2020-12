¿A qué se dedicará David González después de su retiro?

David González anunció su retiro y con él llegaron las preguntas sobre la vida después del fútbol del guardameta. El antioqueño decidió entregar detalles a través del programa que comparte con sus excompañeros Jaime Barrientos, Mauricio Molina, Diego Arias, Andrés Ricaurte y Francisco Nájera.

Allí confesó que estar como integrante de un plantel en las canchas ya no lo desvelaba y que la dirección técnica es su paso a seguir. “Estoy a la orden para el equipo que me quiera contratar. Todavía no sé si me quiero preparar más, he venido estudiando, en todo caso ya me pongo a la orden por si algún equipo me quiere contratar como técnico”, dijo en vivo para La Disidencia.

▶: Deportivo Cali confirmó el futuro del técnico Alfredo Arias

▶: Liche Durán y el “casi” que usó para cuestionar al Deportivo Cali

▶: Papelón del Deportivo Cali. Vélez lo goleó

El golero de 39 años tomó la resolución tras finalizada la temporada con Deportivo Cali, club que ya le había hablado de renovación. “Desde hace un tiempo comencé a separar el David jugador, al David persona. Si bien estaría mintiendo si la gente te canta, te sientes contento. Llegué a un momento en que no me sentía bien que me reconocieran solo por ser un jugador de fútbol. Me sentí mejor como amigo, como papá y me fui alejando de ese mundo tan superficial, eso lo estoy diciendo hoy, puede que en un tiempo ya no sepa qué hacer. Fue una determinación que tomé con tiempo, con conciencia. Si hubiera sido campeón, la despedida hubiese sido distinta, pero no alteraba la decisión. Solo dos o tres compañeros sabían y no estaban seguros que fuera a retirarme en serio. Al final del partido, tuvimos una charla con Alfredo (Arias) y aproveché para despedirme de los compañeros, fue una charla emotiva, un poco triste, pero me sentí muy bien. Al final, quería que me recuerden porque fui un buen compañero, no por lo que logré en una cancha”, apuntó.

David González completó 18 años de carrera con más de 560 partidos, alcanzó cuatro títulos con el DIM y defendió las camisetas del cuadro Azucarero, Deportivo Pasto y Águilas Doradas, en Colombia. En el exterior pasó por Rizespor (Turquía), Huracán (Argentina), Manchester City, Brighton & Hove Albion, Barnsley y Leeds United (Inglaterra) y Aberdeen (Escocia). También se vistió de Tricolor juvenil y logró varias convocatorias del conjunto de mayores.

Deportivo Cali confirma el retiro de David González