A Alfredo Arias no le preocupa la derrota de Deportivo Cali

Deportivo Cali perdió su invicto de 22 partidos. Cayó ante Deportes Tolima por 1-2 en su estadio en partido de la jornada 17 de la Liga Betplay 2020. ¿Qué dijo su DT, Alfredo Arias? No encontró mucha gravedad.

“Estamos enteros, aparte del resultado, dejamos un mensaje en la liga y no vamos a ser fácil para nadie”, aseguró el DT en la rueda de prensa posterior al juego que encaró con nómina alterna. La derrota no representó estragos pero sí hizo que sucumbieran a la posibilidad del liderato, en el que el Deportes Tolima se afianzó con 34 puntos. Deportivo Cali se quedó con 30. “Esta competencia sigue, faltan partidos y vamos a necesitar de todos. Hoy a mi equipo no lo mataron, salió fortalecido”, agregó.

▶: Goles, resumen y resultado Millonarios 1-2 Deportivo Cali

El calendario no para, por lo que el entrenador uruguayo prefiere pensar más en lo que viene que en lo sucedido. “Tenemos que dar vuelta a la página. Tenemos pocos días para preparar el compromiso ante Millonarios FC, que hizo un buen partido hoy (triunfo 3-0 sobre Atlético Nacional). Va a ser un encuentro muy difícil. Después de 20 partidos nos vamos derrotados, pero no vencidos”, apuntó.

Deportivo Cali recibirá al Embajador el miércoles 4 de noviembre su casa, en el duelo de vuelta de la segunda fase de Copa Sudamericana 2020. El cuadro Verdiblanco tiene la ventaja de dos goles por uno, que logró la semana anterior en Bogotá. El choque será a las 7:30 p.m.

Todos los datos de Deportivo Cali 1-2 Deportes Tolima

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020