“Quiero aprender mucho de Falcao. Lo veo como un ídolo”

Mientras que James Rodríguez se envuelve en polémicas por no haber sido elegido para disputar la Copa América 2021, Radamel Falcao García logra todo lo contrario con su prudencia. Pero no solo por eso. El Tigre se ha ido convirtiendo, de a poco, en un referente futbolístico no solo para aficionados, sino también para sus colegas.

Ya hace días Luka Jovic, del Real Madrid, había expresado la admiración que le tiene al delantero colombiano y ahora, uno de sus compañeros en el Galatasaray, lo confesó todo. , “Quiero aprender mucho de mis hermanos. Especialmente de Falcao. Lo veo como mi ídolo“, dijo Eren Aydin, atacante de 18 años del conjunto turco.

Esto fue revelado por el portal de ese país, Sporx, en donde hicieron un reportaje con el regreso de los jóvenes jugadores al cuadro de Estambul. Estos dieron inicio a la nueva temporada, en la que esperan recomponer lo que pasó en la que acaba de terminar, que no pudieron campeonar.

Mientras tanto, Falcao continúa en vacaciones, definiendo su futuro que no tiene un lugar asegurado en el Galatasaray, pues según aseguran allí, el costo del goleador de la Tricolor es alto y saldrían de él. También ha aprovechado para estar pendiente del combinado patrio que se encuentra disputando la Copa América 2021, en Brasil. Por lo que aprovecha para enviar mensajes de apoyo a los suyos en cada partido.