¡Oferta formal por Radamel Falcao García!

Falcao García ya tiene una opción real para salir de Galatasaray. Según versión del diario AS, apareció Portland Timbers de la MLS con la intención de ficharlo.

La MLS siempre se ha presentado como una opción para el futuro de Radamel. Es más, mucho se le ha relacionado con Inter Miami para su próximo paso, sin que eso se haya reflejado en una opción real. La que sí pasó a serlo es la de Portland Timbers, equipo que actualmente cuenta con los hermanos Diego y Yimmi Chará, además de Dairon Asprilla.

“El Portland Timbers presentó una oferta por Radamel Falcao. Según ha podido saber AS, el Galatasaray aceptará la propuesta. Por lo tanto, la pelota está en el tejado del colombiano, que ha admitido en más de una ocasión su deseo de jugar en la MLS para dar por finalizada su carrera como jugador”, dice el diario AS sobre la información que presenta como exclusiva este 13 de enero.

Llega en un momento en el que Falcao García ha vuelto a ausentarse de partidos del equipo por encontrarse en recuperación. Apenas jugó un par en los últimos 3 meses. Poco a poco se repite la historia de su primera temporada, en la que solo actuó en la mitad de los compromisos del equipo. Dicha situación es la que tiene al equipo turco decidido en la opción de aceptar su salida ante alguna oferta.

Lo último que dijo Fatih Terim, el DT de Galatasaray, sobre la actualidad del colombiano fue: “Vive una situación de desgracias. Dejé que lo trataran en España. Tiene un gran carácter y es un futbolista importante. No hay nada que decir sobre su calidad. Creo y sé que Falcao García se siente más triste que nadie porque no puede ayudar al equipo. Me reuní con él durante 45 minutos. Esta camiseta siempre será suya, pero lo respetaremos si tiene otra decisión en mente. Es uno de nuestros jugadores más valiosos, independientemente de que juegue o no”.

