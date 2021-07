¡No puede ser!: Falcao García se volvió a lesionar con el Galatasaray

El delantero colombiano volvió a ingresar al departamento médico en su equipo en Turquía, cuando apenas se encuentran en pretemporada.

El Galatasaray estaba a punto de regresar oficialmente a competencia, pues el equipo tendrá que medirse ante el PSV Eindhoven para los juegos clasificatorios a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Sin embargo, a través de los medios oficiales del club, dieron a conocer que Falcao García estará ausente en este compromiso por una lesión en entrenamientos.

Hicieron oficial que el jugador no estuvo en compañía del resto del grupo, pero no hubo mayor información al respecto. Los medios de Turquía han comenzado a replicar esta información, pero de momento no se han conocido más detalles de la nueva afectación que tendría el delantero colombiano en el arranque de esta campaña.

El jugador que no fue considerado para hacer parte del plantel de la Selección Colombia que estuvo en la pasada Copa América, estuvo preparándose de la mejor manera para reivindicarse con la hinchada del Galatasaray y tener una buena temporada, pero desde el inicio el tema médico sigue estando en su contra.

En los amistosos de pretemporada previo a este partido internacional, había sumado algunos minutos. Estuvo presente en el juego ante Krasnodar ruso el pasado 10 de julio, aunque no fue titular. Se espera que en las próximas horas hablen oficialmente sobre este delantero.