¿Millonarios? ¡Así respondió la mamá de Falcao García!

Carmenza Zárate, la mamá de Falcao García, habló en Blog Deportivo (Blu Radio) sobre lo que se ha mencionado sobre una posibilidad de la llegada de su hijo a Millonarios.

“Falcao es una persona respetuosa. Hoy tiene contrato en Galatasaray. Quiere hacer las cosas bien allá. El futuro estará en las manos de Dios, lo que diga él será. Que viene a Millonarios, que va para River Plate, que va al fútbol estadounidense…no se sabe nada. La verdad es que Radamel se debe a Galatasaray ciento por ciento. El resto es especulación”, dijo. Fin del tema.

La mamá del goleador histórico de la Selección Colombia habló lo que siempre se ha dicho oficialmente. Lo demás tiene que ver con deseos u opciones para futuro. Radamel Falcao García tiene contrato vigente en el elenco turco y no hay alguna opción que le haga pensar en no cumplirlo. Hablar de una posible salida sería del lado del equipo o ante una oferta que todavía no se dio.

Así lo ha ratificado Carmenza Zárate en Blog Deportivo (Blu Radio). Lo que se mencionó en prensa sobre River Plate estuvo relacionado con su cercanía con el DT Marcelo Gallardo y dependía de la intención de Falcao García de volver. Todavía no la tiene por su compromiso actual. Y lo de Millonarios es un deseo de la directiva para algún momento. No tiene que ver con algo presente.

Su presente, valga la redundancia, es Galatasaray. Y allí volvió a jugar el pasado fin de semana. Disputó un rato del compromiso ante Erzurumspor. Diferente será si es que el club opta por negociar una salida o si aparece una opción que le interese. De Millonarios o River Plate, actualmente, no existe.