Kylian Mbappé y su tremendo elogio y agradecimiento a Falcao García

El delantero francés, uno de los grandes referentes del fútbol mundial en la actualidad, habló sobre el que fue su dupla de ataque en su primer temporada en el Mónaco.

Este verano, el equipo campeón del mundo estará buscando conseguir ganar la UEFA Eurocopa con uno de los ataques más importantes del mundo dada la inclusión de Karim Benzema, que estará acompañado Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Este último habló sobre la previa de esta competencia y habló sobre lo que ha sido su carrera hasta ahora.

+ La duda que tendría Reinaldo Rueda para armar la titular de la Selección Colombia

+ Sergio Goycochea se salió de casillas en vivo en ESPN contra la Selección Colombia

Sobre el tema de sus inicios, cuando sorprendió al mundo en la Ligue 1 y la Champions League en el recordado AS Mónaco de la temporada 2016/17, habló de quien sería el primer gran compañero que tuvo en su carrera, el capitán Radamel Falcao García, quien fue su aliado de ataque y alguien del que aprendería mucho para su carrera.

“Es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionado y quería ir a 2.000 kilómetros por hora. Era una estrella, pero tenía ganas de transmitir. Fue como un maestro para mí. Es alguien que siempre quiere marcar, pero me dejó espacio para hacerlo yo también“, afirmó el francés en una entrevista con la revista Esquire.