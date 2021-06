Galatasaray informó que Radamel Falcao García dio positivo para Covid-19

El Galatasaray, equipo donde milita el delantero colombiano Radamel Falcao García, regresó a entrenamientos tras unas cortas vacaciones.

El equipo turco empezó a ajustar detalles para la segunda temporada del año, donde contará con la presencia del Tigre. Sin embargo, el delantero cafetero recibió otra mala noticia y no estuvo presente en el primer entrenamiento del equipo turco.

Según Galatasaray, Radamel Falcao García dio positivo para Covid-19. Cabe recordar que se encontraba de vacaciones en los Estados Unidos, destino donde se pudo haber contagiado. Así lo informó el club.

“Radamel, cuya prueba de PCR Covid-19 dio positivo la semana pasada y está en seguimiento por nuestro equipo de salud, no participó en los entrenamientos”, publicó el Galatasaray en su página oficial.

No es el mejor comienzo de pretemporada para el Tigre que busca seguir en la Super Liga de Turquía donde le resta un semestre más de contrato. Recordemos que no tuvo una primera temporada destacable, pues sus constantes lesiones hoy lo ponen en duda dentro del equipo que dirige Fatih Terim y ayudó a su no convocatoria a la Selección Colombia.