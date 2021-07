Falcao García sobre Selección Colombia: “Todos competiremos por el puesto de titular”

Radamel Falcao García fue entrevistado por el periodista argentino Martín Liberman, durante una transmisión en vivo por la plataforma Kwai. Allí, El Tigre hizo un balance de lo que fue la participación de la Selección Colombia en la Copa América 2021, pero también habló de su recuperación y próximo regreso a la Tricolor, así como de su continuidad en el Galatasaray.

“Colombia no fue menos que Argentina. El equipo compitió muy bien. Salió a buscar la victoria y puso en problemas a su rival. Eso muestra el carácter de los jugadores que, poco a poco, van creciendo. Nos faltó hacer los goles que, en definitiva, dan las victorias”, dijo, refiriéndose al partido contra los gauchos de la semifinal del torneo continental.

Y continuó haciendo un análisis general. “Todo también tiene que ver con que nos estamos conociendo y adaptando. En términos generales, el equipo creció mucho. Lo más importante era dejar buenas sensaciones en la Copa América y se logró. Se vienen las Eliminatorias y necesitamos llegar bien”, apuntó.

Además, elogió el trabajo de sus compañeros, especialmente el de Luis Díaz, quien fue la figura del combinado patrio durante el certamen. “Contento por Luis. Tiene unas condiciones impresionantes. Ir al Porto y estar en suelo europeo lo ayudó mucho y eso se evidenció. Hoy analiza el juego, sabe jugarlo y entiende qué se debe hacer en determinados momentos del partido“, dijo.

También defendió el trabajo de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, quienes quedaron en deuda. “Después se buscará la manera de que el dúo del Atalanta, con Duván y Luis anoten mucho. Estoy seguro de que nos darán alegrías con sus goles”, aseguró.

Lo mismo hizo con el máximo goleador de River Plate en la era Marcelo Gallardo. “Ya llegará el momento para que Rafael Santos Borré muestre su potencial en la posición que es”, indicó y continuó: “Hay una competencia buena con goleadores de alto nivel y eso se necesita para ir al Mundial”.

Sobre su ausencia en la convocatoria del entrenador Reinaldo Rueda, fue muy claro. “Terminé con un problema muscular en la pierna izquierda. No estaba en condiciones, no era lo ideal para una competencia como esta. Además, me podía exponer a empeorar la lesión. Lo más prudente era parar y recuperarme bien, pensando en la temporada que se viene”, explicó.

Pero advirtió que su objetivo es ir al Mundial de Catar 2022. “Si estoy bien y hago goles, tendré la oportunidad de estar ahí. Primero recuperarme, hacer goles y después, todos competiremos por el puesto de titular. Al final, el entrenador será quien decida”, sentenció.

Después, normalizó lo sucedido con el arquero de la Albiceleste, Emiliano Martínez, quien ganó en el juego psicológico en los penales contra los jugadores cafeteros. “Son tácticas que se utilizan para desconcentrar al pateador. Me ha pasado, no solo con el arquero, sino con los rivales que están detrás de uno. Intentan desconcentrarte. Son tácticas que utiliza el rival y le funcionó. Lo mejor que uno puede hacer es abstraerse”, aseveró.

Y por último, descartó un poco la posibilidad de regresar en este momento al cuadro Millonario. “No lo sabemos. Todavía tengo contrato en Galatasaray. Las situaciones, a veces, no son las dadas. Con el panorama del país, es complicado”, concluyó.