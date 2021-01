Falcao García, Millonarios y los otros rumores de su futuro

Radamel Falcao García tiene contrato vigente con Galatasaray y un futuro incierto, más allá de eso. A sus 34 años, mucho se está hablando del rumbo que tomaría su carrera cuando salga del cuadro turco.

El vínculo que tiene El Tigre con Galatasaray va hasta mediados de 2022. Cuando llegó al club en septiembre de 2019 se hizo un contrato por 3 temporadas. Pasó una y media. Queda la mitad del tiempo y a esta altura no está claro si el goleador se quede a cumplirla o no. Hay diversas cuestiones físicas que han sembrado dudas en la dirigencia y cuerpo técnico del equipo.

+ El día en que la esposa de Falcao habló de su posible llegada a Millonarios

+ Cuando Millonarios dejó ir a Falcao de sus divisiones menores

+ Las veces que jugaron juntos Falcao García y Fredy Guarín: ¿Ahora en Millonarios?

Es por esa situación que siguen conociéndose oportunidades que pueden surgirle a Falcao García al momento de su salida de Galatasaray, bien sea a mediados de 2022 o antes si es que se toma algún tipo de decisión o hay algún acuerdo que lo haga alejarse del club antes de lo pactado. De momento esa situación solo se contempla a través del pago de cláusulas. Al menos es lo que dice la prensa turca.

No ha aparecido un club que haga una oferta para adquirir los derechos del futbolista. Pensar en él jugando en otro equipo a esta altura de su carrera requiere otro tipo de resoluciones. De esas sí existirían. Dentro de las muchas versiones de prensa, algunas basadas en deseos de sus directivos, se mencionan opciones en Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Millonarios. Se habla del tema por unas recientes declaraciones de Gustavo Serpa (presidente de la Junta Directiva), en las que mencionó: “Sueño con la posibilidad, todos los días, de que Falcao llegue a Millonarios. Ojalá se consolide, algún día”. Ya se estarían negociando opciones para que eso suceda a futuro.

River Plate. Recientemente se habló del tema en prensa argentina. Lo dijo el periodista Nicolás Distasio (TNT Sports). Exactamente dijo: “No va a seguir en Turquía. Van a prescindir de sus servicios. Le dijeron que busque club y sé que de su entorno empiezan a pensar seriamente en la vuelta a Sudamérica (…); Puede ser tanto Colombia como Argentina. Pregunté en River y hace 10 días me dijeron que el tiempo de volver para Falcao García ya había pasado. Pero también sé que hay buena relación entre él y Gallardo. Y no descarto que si él levanta el teléfono, como gusta en River, y demuestra sus ganas de venir… Para ser simple y directo: River no va a llamar a Falcao. Pero si él llama a Gallardo y le expresa sus ganas, su deseo, demuestra que está entero y tiene el espíritu que se necesita, no descarto que pueda existir una posibilidad”.

MLS. Hace bastante tiempo se habla de esa posibilidad que en principio lo relacionaba con Inter Miami. Los más recientes rumores apuntan a que el equipo que quiere llevar a Falcao García a la MLS es Nashville SC, equipo que debutó en la temporada 2020, que cuenta con el colombiano Miguel Nazarit en el plantel y con Gary Smith como DT.