Édinson Cavani y el recuerdo de Falcao García en Manchester United

Édinson Cavani firmó en las recientes horas con Manchester United y esa situación le bastó a algunos exjugadores para recordar la contratación de Radamel Falcao García con los Red Devils.

“Es de último minuto, ha surgido de la nada. Hay un elemento de emoción y de intriga porque es uno de los mejores delanteros del mundo, esperamos que pueda venir y prender fuego a la Premier League“, apuntó Gary Neville, ex lateral derecho del club, que ahora es comentarista para Sky Sports.

El atacante colombiano también llegó al equipo británico como última opción, antes de cerrarse el mercado de transferencias. Por esa razón el exdefensor cuestionó esa forma de fichar que manejan en la institución deportiva.

Con él estuvo de acuerdo Peter Crouch, exdelantero del fútbol inglés, quien expresó: “Es un fichaje confuso y la gente lo ha comparado con Falcao en 2014. No entiendo por qué de repente se ha convertido en un objetivo para el United, justo cuando la ventana de transferencia se cierra”.

Los exfutbolistas aseguran que falta planificación técnica para construir el plantel, puesto que en la actualidad la necesidad estaba en la zaga y no en el ataque. Especulan que lo hacen por tener hombres de renombre y no por formar un proyecto serio.

“Si tienen 100 millones de libras, deberían haber salido a fichar un defensa por el que estaban pidiendo a gritos. Mira cómo jugaron contra el Tottenham”, concluyó Crouch. Radamel Falcao García vistió la camiseta del Manchester United entre 2014 y 2015. El uruguayo Édinson Cavani firmó contrato por 2 años con el club.

