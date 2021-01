Carlos Antonio Vélez criticó la posible llegada de Falcao García a Millonarios

Carlos Antonio Vélez no ve con buenos ojos la posibilidad de que Falcao García se retire en Millonarios y cree que sería una despedida “muy dura”.

Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Planeta Fútbol’, en Palabras Mayores, de Antena 2, se refirió sobre el rumor que ha tomado mucha fuerza en el último tiempo: la llegada de Radamel Falcao García a Millonarios, algo que criticó por lo que significa el ‘Tigre’ a nivel Mundial y las alegrías que le ha dado al país.

+ Lo único que falta para anunciar a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia

+ Millonarios: “Gustavo Serpa inició conversaciones con Falcao García”

“¿Lo de Falcao es en serio, de verdad? Me preocupa por dos cosas: la primera porque se va a retirar, sí, es verdad. El dijo porque cuando se fuera a retirar se retiraría en Millonarios, entonces si se da es porque se retirará. En segundo lugar desde el punto de vista de equipo y marca fabuloso para Millonarios, pero no como un hincha de Falcao, a mí no me gustaría verlo terminar mal, me gustaría verlo terminar bien”.

Y argumentó que lo preocupa el tema de sus reiteradas lesiones, motivo por el que podría ser un retiro muy triste. “El problema que él tiene en cualquier equipo es el de las lesiones y Falcao desde que cumplió 30 años en febrero de 2016 ha sufrido 15 lesiones que lo ha marginado 400 días, hasta el jueves 23 de enero de entrenamientos y partidos oficiales con Monaco, Galatasaray y Selección Colombia. Viene sufriendo tres lesiones anuales”, dijo el periodista tras los datos que le otorga Álvaro Hincapié.

Terminó su opinión diciendo. “Cuando el Tigre está afuera, todos somos hinchas de Falcao, pero aquí si le dan duro y me daría mucha pena que terminara así porque este medio colombiano es perverso, es peligroso y acaban con cualquiera. Sería triste por todas las alegrías que Falcao me dio. Muchas lesiones, en una etapa de retiro, exponerse aquí en su tierra, donde todo lo quieren, no sé si sea muy buena alternativa“, concluyó el comunicador.