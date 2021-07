Ambiente tenso en Galatasaray: DT respondió por qué no puso a Falcao García en Champions

El Galatasaray tenía que ganar por una diferencia de cuatro goles contra el PSV en la segunda ronda previa de la Champions League, para remontar y clasificar a la siguiente fase, ya que en el duelo de ida había perdido por 5-1. Lo sorprendente es que ante la necesidad de anotaciones, Radamel Falcao García que conoce de sobra del tema, no obtuvo ni un minuto en la cancha. El partido terminó con global por 2-7 a favor de los neerlandeses y los de Estambul comenzaron la temporada con fracaso.

Es por eso que los medios turcos le han dado palo al equipo dirigido por Fatih Terim, pero especialmente a él, al entrenador por la determinación de poner un plantel con mayor volumen de ataque. Así que en la rueda de prensa lo indagaron por el Tigre y por Muhammed, el otro atacante que tampoco jugó. Pero al DT no le gustó para nada la pregunta.

“Los periodistas, por supuesto, no se responsabilizan, hacen preguntas. Mientras miraba el primer juego, me pareció extraño que Falcao y Muhammed estuvieran entre los suplentes, cuando hay estos dos, ¿por qué Babel? Por supuesto, esta decisión pertenece a nuestro maestro Terim, definitivamente sabe algo”, escribió el medio Sporx.

Y el artículo continuó: “El maestro Fatih reaccionó a esta pregunta correcta de nuestro colega, ¡se enojó! Bueno, mi maestro, no te enojes, nuestro colega dijo: ‘¿Por qué no jugaron?’ No dio respuesta, le pregunta sobre un tema por el que el público tiene curiosidad como nosotros, ¡no es una cuenta!”.

Con lo anterior, todo indica que el ambiente en la interna del Galatasaray está tenso y que en definitiva el máximo artillero de la Selección Colombia tiene un pie por fuera, porque por más que demuestre no hay muchas intenciones de tenerlo en cuenta.