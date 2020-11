Zlatan y Bale estallan contra FIFA 21 por usar su nombre y rostro

Dos jugadores de talla mundial, han expresado su inconformidad con EA Sports por usarlos para sus juegos de fútbol, reclamando por temas de licencias.

Después de varios años utilizando su rostro y su nombre, Zlatan Ibrahimovic ha decidido reaccionar contra Electronics Arts, debido a que, según él, esta compañía lo está haciendo sin permiso. A través de sus redes sociales, el delantero sueco mostró su inconformidad y llenó de preguntas a esta compañía que tiene a la gran mayoría de los jugadores del mundo dentro del juego.

“¿Quién dio permiso a FIFA de EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFPro? No soy consciente de formar parte de la FIFpro, y si lo soy me han colocado ahí sin ningún conocimiento real a través de alguna forma sospechosa. Y lo que es seguro es que nunca he permitido a la FIFA o a FIFpro que haga dinero usándome a mí“, dijo a EA.

Y complementó: “Alguien está obteniendo ganancias con mi nombre y mi rostro sin ningún acuerdo durante todos estos años. Es hora de investigar“. Por si fuera poco, su colega, Gareth Bale, reaccionó al tweet y comenzó a hacer una difusión sobre esta reclamación con el hashtag ‘#TimeToInvestigate’.

Desde EA se defienden y respondieron con lo siguiente. “EA SPORTS FIFA es el videojuego de fútbol líder en todo el mundo, y para crear esta experiencia auténtica, hemos trabajado con numerosas ligas, equipos y talentos individuales con el fin de asegurar año tras año los derechos de los jugadores para que estos sean incluidos en nuestro videojuego. Una de estas relaciones que tenemos desde hace bastante tiempo es con el representante global de jugadores profesionales, FIFPro, que se asocia con una serie de licenciantes para negociar acuerdos que beneficien a los jugadores y a sus sindicatos.”

Sin embargo, Zlatan asegura que no está afiliado a esta organización y Bale comenta que no sabe lo que esta es, aunque el juego tiene contratos con cada uno de sus equipos. Sin embargo, puede pasar que los derechos de imagen de alguno de los delanteros no pertenezcan a sus equipos, sino a otras marcas, por lo que podría generarse una rebelión entre los jugadores profesionales reclamando por lo mismo.

El tema que habría hecho estallar todo esto, es el más reciente acuerdo de EA con el exfutbolista David Beckham, quien recibirá 40 millones de dólares por aparecer en el juego durante 3 años, por lo que los demás jugadores que no reciben ningún dinero por derechos de imagen, tendrían todo el derecho a reclamar y ver cómo la FIFpro permite que los usen.