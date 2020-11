Xbox Game Pass: ya se pueden predescargar los juegos de EA Play

La alianza entre el servicio de suscripción de Xbox y EA Games comenzará oficialmente este 10 de noviembre, pero desde ya se puede llenar la biblioteca.

Desde hace algunas semanas, se confirmó oficialmente la alianza que tendrán Xbox y EA Games, incluyendo los juegos de esta desarrolladora en el catálogo de Xbox Game Pass. Títulos como FIFA, Need For Speed, Titanfall, entre otros, estarán disponibles para todos los usuarios del servicio de suscripción de Xbox, que desde ya podrán descargarlos para tenerlos listos una vez se desbloquen.

El día del desbloqueo será el próximo 10 de noviembre, mismo día en que se lanzarán a nivel mundial las consolas de nueva generación de Microsoft, Xbox Series X y Series S. Por tanto, los que compren estas consolas, los usuarios de Xbox One y PC que tengan activo el servicio de Game Pass podrán acceder a estos juegos de manera gratuita y sin límite de descargas.

Xbox Game Pass subscribers can now preload EA Play games ready for the launch next week. You can download all games, but they won’t be unlocked until November 10th. pic.twitter.com/z7FjHiVnAW

— Tom Warren (@tomwarren) November 3, 2020