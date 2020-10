Una tripulación de Among Us con colombianos de todas las regiones del país

La increíble animación de Among Us siendo jugado por personajes colombianos de diferentes regiones del país.

A pesar de que los días siguen pasando, la popularidad de Among Us no disminuye ni en su número de jugadores ni en la cantidad de interacciones que hay sobre el juego en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, casi todas las madrugadas es tendencia ‘Among Us’ con usuarios compartiendo memes o buscando amigos para jugar unas partidas en medio de la noche.

Asimismo, son varios creadores que han realizado animaciones, clips, memes y demás contenido relacionado a este videojuego para PC y dispositivos móviles. Entre ellos, aparece la página Desocupe Masivo, que tiene una serie con humor muy colombiano representando a personajes de diferentes regiones del país y decidieron llevar a sus protagonistas al juego de Innersolth.

Entre sus personajes tienen a un ‘paisa’, quien siempre está buscando vender sus productos a como dé lugar, un ‘rolo’, quien siempre está quejándose por el calor, pues la serie está ambientada en la ciudad de Cali, un representante de la costa pacífica colombiana, dos caleños que siempre están discutiendo entre ellos y los protagonistas de la serie: Jero y Pingüi, que tienen un acento neutral y son muy incrédulos, entre otros.

En esta ocasión, la idea era tratar de descubrir al impostor mientras se mataban entre ellos. Cabe recordar el anuncio que se hace a comienzo de video con el objetivo de tratar de no herir susceptibilidades. “Esta serie animada se hace con el único fin de divertir, en ningún momento busca identificar a nadie“.

Among Us con tripulantes colombianos