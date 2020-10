Una skin de Sonic podría llegar a Fall Guys

Un importante anuncio sobre una colaboración con el icónico erizo podría darse a conocer luego del estreno de la temporada 2 de Fall Guys.

Este jueves 8 de octubre, se estrenó la temporada 2 del Battle Royale, Fall Guys, y el juego ha vuelto a recuperar la popularidad que tuvo en las primeras semanas luego de su estreno. Han llegado varias novedades, como las skins y también los minijuegos que han sido añadidos. Sin embargo, la principal sorpresa para esta temporada no habría sido revelada.

A pesar de todo lo anunciado, los mineros de datos empezaron a trabajar y dos de los más importantes en relación a Fall Guys, HypexFG y FallMix pudieron descubrir en los archivos del título un atuendo de la mascota de SEGA, Sonic. El atuendo del erizo comprendería de dos prendas, una superior y una inferior, cada una con un costo de 5 coronas.

Leaked Sonic Skin! (Thanks to @FallMix for the help) pic.twitter.com/MWXEqEwMBS

