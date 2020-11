¿Una skin de ‘La Roca’ podría llegar a Fortnite?

Luego de que un inflable de su aspecto juvenil muy similar a los personajes de Fortnite, se ha acrecentado la posibilidad de que una skin del actor se incluya en el juego.

A lo largo de los tres años que lleva Fortnite, el videojuego ha tenido tal popularidad que ya hace parte de la cultura juvenil alrededor del mundo, tanto así, que han tenido colaboraciones con personajes icónicos de diferentes ramas, desde los superhéroes de Marvel, hasta el cantante de reggaetón colombiano, J Balvin. Por eso, no es extraño que ahora se relacione con ‘La Roca’.

¿Cómo pasó esto?: Hace unos días, en un popular desfile en celebración del día de acción de gracias en Estados Unidos, apareció un inflable del actor Dwayne Johnson, quien vestía con la popular foto en su juventud donde aparece con un saco negro de cuello tortuga, un collar de plata y un canguro, rindiendo honor a la carrera de este actor.

A young @TheRock balloon at the Thanksgiving Day Parade 😂 pic.twitter.com/IOEMNOupf2

Sin embargo, varios usuarios reaccionaron en redes comentando que la apariencia del globo tenía muchas similitudes con los personajes de Fortnite. Además, uno de los que comentó sugiriendo una skin del actor dentro del juego, se viralizó de tal manera que ‘La Roca’ respondió a su comentario, diciendo que se había adelantado a esta idea.

Way ahead of you, BD 😉

Great minds 🥃

— Dwayne Johnson (@TheRock) November 26, 2020