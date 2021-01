Un nuevo look de Conor McGregor llega a UFC 4 previo a su pelea con Poirier

Todas las novedades que llegarán al juego de EA Sports, UFC 4, previo a la revancha entre Conor McGregor y el estadounidense Dustin Poirier.

El Ex Campeón de peso pluma y peso ligero de la UFC, Conor McGregor, hará su regreso al octágono este sábado en el evento principal de UFC 257: POIRIER vs. McGREGOR 2 en una revancha de su encuentro 2014 con el ex Campeón Interino de peso ligero, Dustin Poirier. Para celebrar el regreso de McGregor, EA SPORTS UFC 4 ha revelado un nuevo video enfocado en el nuevo contenido que llegará al juego.

Encabezado por el mismo “The Notorious”, UFC 4 ha agregado una nueva versión de McGregor, inspirada en su primer combate con Poirier cuando la estrella irlandesa estaba en pleno ascenso al estrellato global. El look de Conor, incluyendo su icónica cola de caballo, y sus shorts blancos de vale tudo, solidificaron su legado como estrella en ascenso y ahora se encuentra disponible en el juego.

En video, el tráiler del regreso de McGregor

En conjunto con la adición del nuevo personaje de McGregor, el Peso Semipesado de la UFC, Jiri Prochazka, también ingresará al octágono como un nuevo personaje jugable. El artista checo del knockout, que ostenta un récord de 27-3-1, trae su talento a UFC 4 previo a su encuentro con Dominick Reyes el próximo 27 de febrero.

Más allá de los nuevos peleadores, UFC 4 también incluirá a los campeones mundiales de Peso Pesado del boxeo, Anthony Joshua y Tyson Fury como peleadores gratuitos hasta el 8 de febrero a través de las tiendas digitales de Microsoft y Sony. Con esta nueva actualización, también serán implementados nuevos retos semanales y el contenido disponible, por tiempo limitado, será:

● 2 kits de McGregor (playeras y shorts) con las frases legendarias de Conor

● Banners de perfil y accesorios personalizables.