TOTY FIFA 21: los 11 jugadores elegidos por la comunidad

EA Sports hizo oficial a los nombres que han sido elegidos por la comunidad para conformar el mejor equipo del 2020.

Luego de un atípico año de fútbol en el 2020, los aficionado del juego de EA Sports, FIFA 21, han elegido a los jugadores de mejor rendimiento en el año. Jugadores que tendrán una carta especial del TOTY (Team Of The Year), por la cual los jugadores podrán optar para tenerlos en su plantilla.

Quienes dominan en el equipo, son los del Bayern Múnich, que tienen a 4 representes gracias a su triplete con la Champions League, Bundesliga y DFB Pokal. Además, hay cuatro jugadores de la Premier League, uno de La Liga de España, uno de la Ligue 1 de Francia y el restante de la Serie A italiano, dejando un equipo muy variado.

En la defensa no hubo sorpresas, repitieron con relación al año pasado Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold, mientras que Sergio Ramos reapareció tras un año de ausencia. Además, fue incluido por primera vez el canadiense Alphonso Davies, quien ha tenido un gran año. En el arco aparece después de un buen tiempo el alemán Manuel Neuer.

La mayores sorpresas aparecen en la mitad del campo, donde Kevin De Bruyne repite por cuarto año consecutivo, pero ahora estará acompañado con dos debutantes, el portugués Bruno Fernandes y el alemán Joshua Kimich. Más adelante, aparecen Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.

The people’s champions. 🏆

Over 10 million votes from 185 countries.

Introducing your Team of the Year.#TOTY #FIFA21 pic.twitter.com/vQFiDwckSq

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021