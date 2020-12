TheGrefg impuso un nuevo récord de espectadores en Twitch

En su más reciente directo, el streamer español ha roto el récord de espectadores en Twitch presentando el evento de final de temporada de Fortnite.

Twitch, la plataforma de streaming por excelencia, tenía un récord de mayor número de visualizaciones difícil de igualar, pues Ninja, uno de los creadores de contenido más importantes del mundo, tuvo una colaboración con el cantante Drake, imponiendo una cifra de 630.ooo espectadores en directo, un récord que se acaba de romper.

TheGrefg, un español que en los últimos meses ha ido acrecentando su popularidad, acaba de poner el punto más alto, con 660.000 personas viéndolo. En su última trasmisión, el streamer estuvo reaccionando al evento de final de temporada de Fortnite y de manera inesperada, cientos de miles de personas estuvieron viéndolo junto a él.

Luego de esto, recibió felicitaciones por muchos creadores de habla hispana, que lo ponen como una hazaña logrando romper esta cifra. Asimismo, después del directo, una de las principales cosas de las que se habla, es de que en Epic Games deberían acelerar el lanzamiento de su skin, que hace unas semanas se reveló que después de 9 meses de espera por fin saldrá.

660k un Murciano desde su casa y en pijama, sacadle la puta skin que me estoy poniendo de mala hostia @fortnitegame

Btw si no me equivoco creo que @TheGrefg rompio el record de Ninja, pero Twitch la cago y no se sabe muy bien. Igualmente que chingon que esto ya haya crecido tanto en LATAM y España. Felicidades Españoleteeeesss 😀

— LG DED- codigo DED en COD :3 (@dedreviil) December 1, 2020