Superó a James: Calvert-Lewin es el POTM de septiembre

El delantero del Everton superó en las votaciones al colombiano y se quedó con la primer carta de Player of the Month en FIFA 21.

Luego de sus primeros 3 partidos de Premier League con el Everton de Carlo Ancelotti, el colombiano James Rodríguez había sido nominado por la organización y por el juego FIFA 21 a mejor jugador del mes de septiembre, en compañía de su compañero Dominic Calvert-Lewin y otros jugadores como Jamie Vardy del Leicester City o Harry Kane del Tottenham Hotspur.

Finalmente, después de las votaciones, el ganador fue Calvert-Lewin, quien marcó 5 goles en los primeros 3 juegos de la temporada. Ahora, recibirá el premio y también tendrá la carta de POTM en FIFA 21, donde sus estadísticas pasarán de tener 79 a 84 en su valoración general. Además, se estrenó el SBC para obtener esta versión del actual goleador de la competencia donde se requiere un jugador del TOTW de media de 83 y un jugador de la Premier League de media de 84.

🏟 3 games

⚽ 5 goals

Introducing your first @premierleague Player of the Month this season, @CalvertLewin14 🔥#FUT21 #PL pic.twitter.com/NYl0EU8eZA

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 9, 2020