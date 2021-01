Rumor: la próxima colaboración de Fortnite sería con Tomb Raider

Los mineros de datos encontraron un archivo sobre su inclusión y desde la cuenta oficial de Tomb Raider habrían confirmado el rumor.

En Fortnite siguen aumentando su cantidad de fanáticos, uniendo a celebridades como Marshmello y Travis Scott, personajes de películas como los héroes de Marvel y también personajes de otros juegos como Masterchief de Halo y Kratos de God of War. A estos últimos se les uniría Lara Croft, protagonista de Tomb Raider.

Uno de los mineros de datos más importantes del battle royale de Epic Games, ‘Mang0e‘, reveló unos archivos donde se muestra que además de la más reciente colaboración con Predator, también hay un personaje femenino que será añadido sin detalles sobre quién será.

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon.

Info:

– The skin will be female

– The skin might have reactive styles

– It's portal seems to have a custom "flicker" effect

Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6

— Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) January 16, 2021