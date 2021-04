Resumen de la primera jornada de la eFutbolete League y fixture fecha 2

La primera fecha de la eFutbolete League se jugó satisfactoriamente y los equipos favoritos empiezan a tomar ventaja importante.

Este martes se jugó la primera jornada de la eFutbolete League, donde 12 equipos profesionales con sus principales cartas de FIFA 21 en Xbox One y PlayStation 4 buscan proclamarse como campeones de un campeonato que reunió a más de 20 jugadores verificados por EA Sports. Los primeros juegos dejaron estos resultados:

Grupo A

FAG 3 – 2 Lex Sports (Xbox One)

FGA 3 – 2 Lex Sports (PS4)

Novo Sports 4 – 3 EleGtro (Xbox One)

Novo Sports 1 – 0 EleGtro (PS4)

CSP 0 – 2 CFI Plata (Xbox One)

CSP 1 – 3 CFI Plata (PS4)

Grupo B

CFI Dorado 3 – 2 EG Esports (Xbox One)

CFI Dorado 0 – 0 EG Esports (PS4)

Once Caldas 1 – 3 PSL (Xbox One)

Once Caldas 3 – 2 PSL (PS4)

Events 4 – 0 Three Tricks (Xbox One)

Events 4 – 1 Three Tricks (PS4)

Así se jugará la fecha 2:

Grupo A

19:30 – EleGtro vs. Ciber Shopping Pasto

Trasmisión: (PS4 y Xbox One)

20:30 – Lex Sports vs. CFI Plata

Trasmisión: (PS4 y Xbox One)

21:30 – FGA vs. Novo Sports

Trasmisión: (PS4 y Xbox One)

Grupo B

19:30 – PSL vs. Events

Trasmisión: (PS4 y Xbox One)

20:30 – CFI Dorado vs. Once Caldas Esports

Trasmisión: (PS4 y Xbox One)

21:30 – EG Esports vs. Three Tricks

Trasmisión: (PS4 y Xbox One)