Respuesta de EA Sports y FIFPro a las quejas de Zlatan y Bale

Hace unos días, Zlatan Ibrahimovic despertó una polémica en contra de EA y FIFA 21 por usar su imagen sin autorización para ganar dinero.

Como lo referenciamos hace unos días, un ícono del fútbol mundial como Zlatan Ibrahimovic, con el apoyo de Gareth Bale, se preguntaron como es que el juego FIFA 21 usa su nombre y apariencia, según ellos sin autorización. Recibieron el apoyo del importante agente Mino Raiola, quien también atacó a la compañía de videojuegos y a FIFPro, publicando los ingresos netos que se generan con el juego.

This is how much EA Sports earn with FIFA.

Who profits and what’s the player’s part? pic.twitter.com/XiG3GAMQvs

— Mino Raiola (@MinoRaiola) November 25, 2020