PS5: Zlatan Ibrahimovic y el ‘pequeño’ detalle con sus compañeros

El delantero estrella del AC Milán, Zlatan Ibrahimovic, ha demostrado lo buen compañero que puede llegar a ser, regalando la PS5 a toda la plantilla del equipo.

Desde su regreso a Europa, el delantero Zlatan Ibrahimovic, ha dejado ver lo buen líder que es dentro y fuera del campo, pero más allá de sus acciones como un referente del equipo, ha quedado demostrado que también es un gran compañero y amigo, teniendo en cuenta su más reciente regalo a los miembros del plantel ‘rossonero’.

A través de las historias de Instagram de varios jugadores del gigante italiano, han mostrado la generosidad del sueco, quien en un momento donde el stock es casi inexistente, principalmente en Europa, él se las ha arreglado para conseguir una Playstation 5 para cada uno. Jugadores como Mussachio, Samu Castillejo o Rafael Leao, han agradecido a ‘Zlatan Claus’.

🤣 @Ibra_official just treated his AC Milan fans to a PlayStation 5 🎮 pic.twitter.com/OBPl97y9yM

— 433 (@433) November 19, 2020