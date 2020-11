No habrán torneos de Fortnite en las consolas de next-gen

Los torneos de Fortnite no estarán disponibles en Playstation 5 ni Xbox Series X/S debido a problemas encontrados en las pruebas.

Desde Epic Games, lanzaron esta semana una nueva versión de Fortnite disponible para las consolas de la nueva generación, que serán lanzadas a nivel mundial esta semana, pero desde la desarrolladora confirmaron que los jugadores que participen en torneos, no lo podrán hacer en PS5 ni en las nuevas consolas de Xbox debido a problemas con las pruebas realizadas.

The PlayStation 5 and Xbox Series X/S will be unable to compete in tournaments temporarily as we work on addressing some issues we found in testing. We’ll let you know when these consoles will be able to access tournaments. Arena playlists will still be available.

— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) November 9, 2020