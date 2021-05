Más de 1,5 millones de personas conectadas a ‘La Velada del Año’ en el canal de Ibai

Luego de que hace algunos meses un par de creadores de contenido tuvieran un pique en redes sociales, se vivió una de las jornadas de boxeo más vistas de la historia.

La prueba definitiva de que la forma de comunicar cambió, se vivió este miércoles en el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde 3 peleas de boxeo entre aficionados que nunca se habían parado en un ring lograron reunir más de millón y medio de personas conectadas viendo la trasmisión. Este stream rompió varios récords y ya es el segundo más visto de la historia, solo por detrás de la presentación de la skin de The Grefg en Fortnite con 2,4 millones.

Todo comenzó con un roce que tuvieron hace unos meses los streamers Reven y ElMillor en Twitter, por lo que para resolver sus diferencias, decidieron organizar una pelea de boxeo con ‘todas las de la ley’. Entre 3 y 4 meses se la pasaron entrenando para este momento y para hacer un buen evento, se programaron dos peleas más que servirían de antesala cada una de 3 rounds.

Se sabía que iba a ser un evento histórico cuando apenas en el inicio del stream, con la cuenta regresiva, más de 500.000 personas se conectaron rompiendo la cifra de espectadores máximas en el canal de Twitch de Ibai. El evento rápidamente llegó al millón de personas y ahora Llanos tendrá que organizar una pelea suya de cara al próximo año, tras prometerlo si esto pasaba.

Habrá pelea el 26 de mayo de 2022. pic.twitter.com/CspPTsgAIM — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2021

El punto máximo de espectadores fue de 1.544.829 personas conectadas a la vez y con un total de 6.470.569 de visitas. El promedio de espectadores en un evento que tuvo más de 4 horas siempre fue superior al millón, por lo que es algo simplemente impresionante para la plataforma de Amazon. Future vs Torete, Mister Jagger vs Viruzz y, el duelo principal, Reven vs ElMillor hicieron estas estadísticas posibles.

El evento estuvo perfecto y con toda la organización que pudo tener cualquier televisora de deportes en el mundo. Contó con un árbitro internacional muy preparado para el asunto, un jurado de 3 personas muy calificadas, 50 invitados donde se destacaron varios colegas creadores de contenido, host de Queen Mary, destacada en eventos de freestyle, 3 conciertos de rap y comentaristas con mucha trayectoria por delante, además de Ibai y Ander, quienes hace unos años comenzaron a soñar con comentar partidas de League of Legends y ahora organizaron algo de tal magnitud.