Lo 5 mejores juegos Free to Play, según Metacritic

Hay muchas desarrolladoras que han puesto empeño en hacer productos de calidad, ganando millones de fanáticos, pero con la pieza clave que es tener los juegos gratuitos.

A lo largo de los últimos años, varios juegos han venido tomando popularidad y acrecentando el número de sus jugadores, principalmente basándose en una sola característica, más allá de lo novedoso del mismo, se trata de la gratuidad. Los juegos Free to Play a los que cualquiera puede acceder siempre y cuando tenga el dispositivo adecuado.

Por eso, hemos decidido realizar un top 5, con los mejores juegos gratuitos según Metacritic. Un top donde no entran los juegos para móviles, puesto que la mayoría tienen esta característica y por cantidades de descargas, es donde no hay competencia para títulos como Free Fire, COD Mobile o Among Us.

Los 5 mejores Free to Play, según Metacritic

Apex Legends – 89. El juego desarrollado por Respawn Enternainment llegó al mercado en 2019 y está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X. Además, en las próximas semanas se estrenará en Nintendo Switch.

Destiny 2 – 87. El juego secuela de Destiny ha sido muy bien calificado en Metacritic, con su ambientación futurista, este shooter en primera persona es uno de los mejores juegos gratuitos hoy en día.

Rocket League – 87. Una de las mejores decisiones de los desarrolladores de este juego, ha sido conventir este particular juego en Free to Play. Desde el 23 de septiembre del año pasado sus jugadores se multiplicaron y es de los más jugados y mejor valorados.

Warframe – 86. Fue desarrollado en 2013, pero sigue teniendo gran cantidad de jugadores y las calificaciones no han bajado desde entonces. Es un juego de ciencia ficción donde cada personaje cuenta con habilidades diferentes.

Fortnite – 85. Por último, un juego que no necesita presentación, puesto que es de los más conocidos, más vistos en plataformas de streaming y de los que más ingresos genera para sus desarrolladoras, aunque no haya que pagar ni un peso para jugarlo.