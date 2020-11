Lanzamiento de Playstation 5: ¿Cuándo llega a Colombia?

La nueva consola de Sony fue lanzada oficialmente en varios países y cientos de videos de usuarios ya circulan por la red. Faltan pocos días para que se dé su llegada a Colombia.

Desde Sony, oficialmente lanzaron al mercado su consola de la nueva generación, las dos versiones de la Playstation 5 que ya está disponible en varios países en el mundo, específicamente: Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Mientras que en el resto del mundo estará a la venta desde el 19 de noviembre, por supuesto, incluyendo Colombia.

A través de sus redes sociales oficiales, Playstation publicó que la nueva generación de consolas ya está disponible para todos aquellos usuarios que no lograron adquirirla en preventa. En una entrada en su blog, publicaron todos los detalles sobre las dos versiones de la PS5, en una larga tabla de contenidos donde los usuarios podrán resolver las dudas que tengan en relación a las mismas.

PlayStation 5 has arrived! Learn all about our next-gen console in the Ultimate FAQ: https://t.co/PtyvCKPWnJ pic.twitter.com/nfQPnVgogT

— PlayStation (@PlayStation) November 13, 2020