La historia de Valles T con los videojuegos

El freestyler colombiano, actual subcampeón del mundo en las batallas de rap, reveló a detalles sobre cómo ha sido su vida con los videojuegos.

Camilo Ballesteros, mejor conocido por su A.K.A., Valles-T, sigue en su preparación de cara a su cuarta final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, donde logró obtener el 3er y 2do puesto en los últimos dos años, respectivamente. Mientras llega la hora de ir a pelear nuevamente por el título de campeón del mundo, el rapero ha venido realizando diferentes tipos de contenidos para sus redes sociales.

Recientemente, compartió un cortometraje llamado “Un día en mi vida”, donde muestra lo que es una rutina normal en la vida del subcampeón mundial, donde tuvo tiempo para hablar de lo que ha sido su experiencia con los videojuegos. Mientras esperaba su turno para pasar por la barbería, contó que era muy aficionado a los juegos de las máquinas tragamonedas, donde lo más complicado era escapar de la vigilancia de su mamá.

“Yo trataba de sacar la libra de arroz a $1.000 para quedarme con los $100 para la ficha. Yo me ‘engomé’ en las maquinitas, donde había BomberMan, que uno se pegaba los bombazos hasta llegar al último nivel, también Metal Slug”, dijo mientras socializaba. “Mi mamá siempre me amenazaba, que me iba a meter una pela si me veía en las máquinas, entonces yo jugaba con todos los sentidos activos, ponía a un amigo a que vigilara y a veces de tanto jugar hasta se me olvidaba lo del mandado“.

Mientras continuó con su rutina y después de improvisar un poco, llegó a la noche donde se encontró con el youtuber MrStiven Tc, quien está cerca de los 5 millones de suscriptores en su canal de youtube, donde regularmente sube contenido sobre Free Fire. Replicó una actividad realizada hace 3 meses, donde improvisó con el los comentarios del directo del gamer mientras éste jugaba. Un buen crossover entre dos industrias que se han venido relacionando de un tiempo para acá.