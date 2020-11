La apología a la Hacienda Napoles en GTA V

Mucha polémica se ha generado luego de la nueva actualización de Grand Theft Auto V, donde hay una nueva localización llamada Cayo Perico.

A partir del próximo 15 de diciembre, estará disponible en el popular juego GTA V, una expansión con una nueva localización, donde hay un lugar inspirado en la Hacienda Napoles de Pablo Escobar. Aunque al igual que las demás ubicaciones en este juego, son nombres ficticios que no representan ningún lugar en específico, no hay que ser un genio para notar esta apología.

+ La realidad de un profesional de esports

+ David Beckham y lo que ganará por salir en FIFA 21

+ The Game Awards: anunciadas todas las nominaciones

Las nuevas misiones para los jugadores en este lugar, serán en Cayo Perico, una supuesta isla paradisiaca del Caribe en donde “el narcotraficante más famoso del mundo tiene establecido su cuartel general”. La misión de los participantes es entrar a los dominios de este mafioso y tumbar a su ejército personal para así obtener distintas recompensas.

Las similitudes entre esta isla y el lugar donde el narco colombiano pasó gran parte de su vida criminal, no pasaron desapercibidas entre la comunidad, que de inmediato comenzó a reaccionar en redes sociales, pues se entiende que el juego gira en torno a la delincuencia, la imagen de Pablo Escobar no debería ser replicada y menos en uno de los juegos más populares del mundo.

Prepare to infiltrate the remote island compound of the world’s most notorious drug dealer in Grand Theft Auto Online’s biggest, most daring, and action-packed addition yet: The Cayo Perico Heist.https://t.co/YmsoKFUCGK pic.twitter.com/9Y6qhydTKs

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 20, 2020