Ibai Llanos y su clase ante las críticas desde los medios tradicionales

El streamer español fue tendencia en los últimos días luego de unas fuertes críticas que recibió por parte de un reconocido periodista.

La semana pasada, se viralizó en Argentina un audio donde el periodista Gustavo López criticó al streamer español Ibai Llanos y a dos jugadores de la Selección de Argentina, Sergio Agüero y Paulo Dybala, debido a que prefirieron brindar entrevistas a este personaje en su canal de Twitch, en lugar de atender a los llamadas de los periodistas en medios de comunicación tradicionales.

“¿Por qué ahora todos los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Yo lo llamé a Agüero para una entrevista pero me gana Ibai, si me gana Ibai me tengo que retirar. Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, nosotros que ganamos en pesos, nada. Me voy“, dijo en un programa de radio el pasado viernes y el clip llegó hasta el mismo Llanos.

Este lunes, cuando el creador de contenido inició directo en su canal, lo primero que hizo fue reaccionar a estas palabras y respondió con mucha cordialidad. “Yo empecé con un casting de más de 100 personas para ser comentarista de videojuegos cuando tenía cero seguidores, hace más de 5 años. Fui el primer comentarista en español en narrar un evento de Riot Games para todo el mundo y en adelante todo lo que he conseguido ha sido con trabajo, nadie me regaló nada. Los jugadores que vienen es porque les gusta lo que hago“.

En video, las declaraciones de Ibai.

Posteriormente, el periodista vio que el streamer estaba en directo, por lo que lo invitó a aclarar las cosas en vivo en su programa de ESPN, donde Ibai le explicó como funciona su trabajo en Twitch, le pidió respeto por la profesión y le recriminó a López por sus comentarios despectivos, aunque este se defendió diciendo que todo hacía parte de un show radial.