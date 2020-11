Fichajes en League of Legends: se mueven millones de dólares

Tras finalizar la temporada competitiva de League of Legends, hay varios rumores de traspasos entre los mejores equipos del mundo y se habla de grandes cifras.

Falta poco para que se abra la ventana de transferencias en el mundo de los esports de League of Legends, pero ya hay varios rumores de fichajes que estarán por oficializarse de cara a las competencias venideras. Entre lo más destacado, están los cambios de equipos que habrían entre los europeos Fnatic y G2 Esports y la escuadra norteamericana Cloud9.

+ ¿Vuelven Roma y Juventus a FIFA?

+ Lanzamiento de Playstation 5: ¿Cuándo llega a Colombia?

+ EA prepara seis nuevos juegos basados en FIFA

La situación está así: Fnatic busca un nuevo midliner y se habrían fijado en Nisqy de Cloud9. En caso de que se dé este fichaje, todo está dado para que Perks de G2 Esports se una a Cloud 9, que quiere volver a tomar esta posición, pero con su salida, dejaría el lugar de ADC libre en su equipo, lo que haría que vayan por Rekkles, de Fnatic, siendo una novela entre tres equipos.

Hace algunas horas, prácticamente se confirmó que lo de Perks está hecho para que salga de G2, pues el dueño del equipo, Carlos ‘Ocelote’ Rodríguez se despidió de él en una serie de tweets, recordando que su midliner seguirá siendo Caps. Sin embargo, antes de que se acercara a Cloud9, Fnatic lo quiso pero no lo quisieron vender a un rival de la región, por lo que será algo a tener en cuenta cuando vayan por Rekkles.

Caps was, is, and will be our midlaner, and neither Luka nor myself would ever want to change that.

I can’t, in good conscious, force Rasmus to play a role he doesn’t enjoy. You guys seem to ignore this.

This was the last serious tweet you’re gonna get from me in many months. https://t.co/2uMQA3Esy8

— CarlosR ocelote (@CarlosR) November 14, 2020