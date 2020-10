Escondite: el divertido modo de juego de Among Us

Si bien no se trata de un nuevo modo incluido por los desarrolladores, son los mismos jugadores quienes se encargaron de crear otra forma de jugar.

Pasan los días, semanas y los meses, y Among Us sigue siendo uno de los juegos favoritos en la industria, con millones de descargas en todas las plataformas y cientos de miles de personas viendo en Twitch, Facebook y Youtube. A pesar de la simplicidad del juego, todavía hay muchos que disfrutan de este título desarrollado por Innersloth, incluyendo a quienes se han puesto a jugar el modo ‘Escondite‘.

No es que hayan añadido esta opción para jugar en automático, sino que los mismos jugadores se han inventado otra divertida manera de jugar Among Us. En este modo, todos los jugadores saben desde el principio quién es el impostor, quien con una visión muy reducida, dará tiempo a los tripulantes de correr y esconderse, evitando ser alcanzados por el asesino.

Es importante jugar con voz, por lo que a través de la siguiente guía te enseñamos como activar el chat de voz en Among Us.

Configuración de la partida:

La partida tiene que tener especificaciones exactas para disfrutar mejor de la experiencia. Inicialmente se puede dejar la velocidad de los jugadores en estándar, pero si quieren aumentar la tensión, podrían poner la velocidad en 0.5x.

La visión es el factor más importante, los tripulantes pueden tener la visión en 1x para escapar más fácil, mientras que el impostor tendrá una visión de 0.25x y distancia corta de asesinato, obligando a que esté muy cerca a su victima para poder matarla.

Reglas

Para poder jugar al escondite, se deben establecer una serie de reglas, pues el juego no está configurado para jugarlo de esta manera.

– No hay necesidad de silenciarse fuera de los tiempos de discusión.

– El impostor tendrá que revelar su identidad y dar 10 segundos de ventaja a los tripulantes para que corran.

– Está prohibido reportar cadáveres y llamar a reuniones de emergencia.

– Los impostores no pueden realizar sabotajes.

– Los impostores ganan cuando hayan acabado con toda la tripulación.

– Los tripulantes ganan haciendo tareas.