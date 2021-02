El regaño de Gerard Piqué a Ibai: “¿Te das cuenta la falta de respeto?”

El streamer español, Ibai Llanos, ha comenzado una nueva etapa en su canal, donde hará entrevistas. Ha comenzado con Gerard Piqué y este le terminó llamando la atención.

Este jueves, Ibai comenzó con su programa ‘Hablando Tranquilamente’, donde ha tenido como invitado al futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. Si bien, estuvieron charlando más de dos horas, finalmente se le notó la falta de experiencia al streamer, pues en varios momentos de la entrevista, ha logrado hacer enojar al jugador y sobre el final, le dio un regaño por su actitud a lo largo de la misma.

A lo largo de la entrevista, Ibai recordó en repetidas ocasiones la más reciente eliminación del Barcelona de la Champions League, donde cayeron humillados por 8 – 2. Además, decidió poner un video para ver juntos, donde se veían exclusivamente errores del central. También hablaron de Ibai, a lo cual Piqué fue muy cordial y lo felicitó, razón por la cual, le dijo lo siguiente.

“¿Tú te das cuenta qué te he llamado mejor streamer de España, que vas a ser un padre de la ostia, que das felicidad a la gente que te ve? Y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara mis humillaciones – como tú lo has dicho – en directo delante de no sé cuántas personas, ¿tú te das cuenta, no?, la falta de respeto que has tenido hacia mi persona“, le dijo en un tono muy serio y dándole un consejo para sus próximos invitados.

En video, las palabras de Gerard Piqué a Ibai Llanos

Si no carga bien el video, puede ver el clip a través de este enlace.

Al final, terminaron la entrevista en buenos términos, diciendo que seguramente podrían charlar en una nueva oportunidad o que Ibai tendría la opción de ayudarle a Piqué con promociones de la Copa Davis, siendo este episodio, lo único incómodo a lo largo de las 2 horas que estuvieron charlando.