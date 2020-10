¿Cuándo comienza el evento de Halloween de Apex Legends?

Todo lo que se conoce hasta ahora sobre el próximo evento del battle royale de Respawn en relación al día de Halloween.

Durante los últimos días, se han venido filtrando algunos detalles de lo que será el evento de halloween en Apex Legends, en lo que será su segundo año disponible y con unos rasgos parecidos al evento del 2019. Si bien en este momento toda la comunidad está concentrada con la inclusión del crossplay y del evento de Aftermarket, se ha generado expectativa sobre lo nuevo para el próximo evento.

Por un lado, está el minero de datos Shrugtal, quien ha revelado varios detalles de lo que será este evento, comenzando por la fecha, que será a partir del 22 de octubre. Además de esto, dejó ver skins del evento, las animaciones y la descripción del evento que tendrá el nombre de Shadow Royale, “Una dimensión alternativa donde Revenant manejará los Apex Games. Los muertos revivirán en forma de sombras buscando vengarse de sus asesinos y ayudando a sus compañeros sobrevivientes para ganar la partida. Este modo de juego será por tiempo limitado y no afectará las estadísticas”.

De acuerdo a Shrugtal, las skins para este año serán unos recolores de las creadas el año pasado, por lo que Wraith seguirá disfrazada de bruja, Caustic de payaso, Crypto de vampiro, etc., con el objetivo de beneficiar a los que compraron estas skins legendarias en 2019.

Bloodhound’s original “Protector of the Patch” will be bundled with the new “Wicked Harvest” variant, the two Crypto skins and the “Wild Ride” Prowler. https://t.co/NzoEF1VYz7 pic.twitter.com/79QPQdbdCz

— Shrugtal (@shrugtal) October 6, 2020