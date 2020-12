Cuadrado, en el equipo de la semana en Ultimate Team

Tras una nueva semana en la temporada europea, el jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado aparece en el TOTW 11 de Ultimate Team.

FIFA 21, en su modo más popular de juego, Ultimate Team, premia a los jugadores de todas las ligas alrededor del mundo que están licenciadas en el juego por sus buenos rendimientos en la vida real. Aquellos jugadores que tuvieron una actuación individual destacada, aparecen en el ‘Equipo de la Semana’, con cartas suyas y mejores habilidades.

Tras el buen rendimiento del jugador el fin de semana que pasó, donde la Juventus ganó su derbi local frente al Torino con dos asistencias de su parte, fue incluido en este equipo, con una nueva valoración de su carta de 84, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para lateral derecho en plantillas de la Serie A. Cabe recordar que la valoración general de Cuadrado es de 81.

Some of the Premier League’s best lead TOTW 11. Available now, in #FUT21. pic.twitter.com/ZNaHl77NO2

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 9, 2020