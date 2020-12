Cristiano Ronaldo es la nueva cara de Free Fire

El delantero de la Juventus también hará parte del videojuego de Garena. En esta colaboración, será Chrono, soldado de otro mundo.

En los últimos meses, los desarrolladoras de Free Fire han realizado varias alianzas importantes con artistas o incluso con series, pero en esta oportunidad, llegaron al límite y lo confirmaron recientemente. Tienen una colaboración con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, que estará dentro del juego.

Será un nuevo personaje jugable en el battle royale de Garena y llegará bajo el nombre de Chrono con el lema “él está cambiando el juego”. Tendrá una indumentaria propia del juego, con un aspecto negro y rasgos futuristas, pero con un rostro inconfundible que seguramente le traerá más jugadores al juego para móviles más descargado del 2019.

Tick tock, tick tock. Time is ticking and he arrives slowly. ⏲ Once he steps in, the game changes.

Operation Chrono is set to kick off on the 7th of December. 💠#OperationChrono #7December #FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/vKjDm35yFt

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) December 5, 2020